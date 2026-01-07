Koke (At.Madrid): “No hay que exigir sólo a Julián Álvarez, tenemos que exigirnos todos”

“A los grandes jugadores siempre se les exige muchísimo. No hay que exigir sólo a Julián, tenemos que exigirnos todos para conseguir los objetivos que queremos. Los jugadores como Julián aparecen cuando más se les necesita y ojalá mañana tenga fortuna, como en el (derbi del) Metropolitano, que apareció cuando el equipo más lo necesita. Son jugadores especiales. En el momento en el que el equipo le necesite va a estar al 100 %”, dijo en rueda de prensa, refiriéndose al encuentro que el Atleti ganó por 5-2 a los merengues en septiembre pasado.

Koke puso en palabras lo importante que es para él, como capitán, competir por un título y empezar haciéndolo en un derbi contra el Real Madrid.

“Siempre es especial jugar un derbi y jugar una semifinal, nunca sabes cuando vas a volver a jugar una semifinal. no hay más motivación que esa. Siempre intento estar lo más fuerte mentalmente para hacer siempre lo que necesita el equipo. Esa es mi mayor motivación; para ganar sea el partido que sea. Jugamos contra el Real Madrid, más motivación que esa hay poca cosa”, señaló.

Por otro lado, el capitán del Atlético de Madrid consideró que no “influye” en cómo encaran el partido el último resultado en un derbi.

“No influye. Los equipos nos conocemos. Tuvimos una primera toma de contacto en Liga e hicimos un gran partido, pero cada partido es muy diferente”, aseguró.

Un resultado que, de repetirse, les clasificaría a la final de la Supercopa de España. El Atlético de Madrid, a dos partidos de un título esta temporada.

“No es una forma sencilla de ganar un trofeo, sí en la que estamos más cerca. Mañana tenemos el primer partido contra el Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo. Y delante tendrá un Atlético de Madrid que se va a dejar la vida por ganar el título”, declaró.

Por otro lado, se refirió a etapas anteriores del Atlético de Madrid, con futbolistas como Gabi o Tiago Mendes, al ser cuestionado por el liderazgo de estos dentro del equipo.

“Cada persona es diferente y los ciclos son diferentes. Esa etapa fue muy bonita y espectacular, pero el fútbol cambia. Mañana tenemos una semifinal contra el Real Madrid y nos vamos a dejar la vida por ganar este título”, comentó.

Además, no quiso entrar en detalles respecto a si la baja de Kylian Mbappé en el Real Madrid, ausente por un esguince en la rodilla izquierda, les cambia el plan de partido.

“Sabemos el nivel de Mbappé y todo lo que supone. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Mañana te diré después del partido si cambia”, bromeó.