Lamine, suplente en el Barça; Nico Williams, en el Athletic

Lamine no entrenó el martes, en la última sesión antes del partido, y el técnico azulgrana Hansi Flick optó este miércoles por dejarle en el banquillo para no correr riesgos. Su lugar en el ataque lo ocupa el sueco Roony Bardghji, quien hasta ahora solo había tenido 341 minutos en la temporada.

Un banquillo en el que también está por segundo partido consecutivo el polaco Robert Lewandowski, siendo Ferran Torres la referencia en el ataque del FC Barcelona.

Por su parte, Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, opta de inicio por un once titular sin una referencia fija como delantero centro, al colocar a Iñaki Williams en lugar de Guruzeta. Además, sorprende con la suplencia de un Nico Williams que, eso sí, vive una temporada irregular en la que sufrió de pubalgia y no marca desde el 29 de noviembre.

El Barcelona sale de inicio con: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Roony Bardghji, Ferrán y Raphinha.

El once titular del Athletic Club lo forman: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Rego; Berenguer, Ohian Sancet, Robert Navarro; e Iñaki Williams.