Luis Enrique, antes de la final contra Marsella: "Veo a mis jugadores con hambre de ganar"

"Lo más importante para seguir ganando es disfrutar. Cuando veo, en cada entrenamiento, que los jugadores disfrutan, tienen hambre y ganas de jugar al fútbol, eso es lo más importante. Después, puede haber altibajos en una temporada", declaró el antiguo seleccionador de España.

El PSG logró un histórico 'sextete' en 2025 al haber logrado la Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, la Champions, Supercopa de Europa y la Intercontinental.

Luis Enrique elogió además a su homólogo marsellés, el italiano Roberto De Zerbi, del que valoró su "mentalidad".

"Le gusta atacar, ataca todo el tiempo, y me gustan los entrenadores a los que les gusta hacer eso. Lo que nosotros queremos es dominar el partido, tener el balón y presionar lo más rápido posible para recuperarlo", refirió el técnico asturiano, ex entrenador del Barcelona.

"Sabemos lo difícil que es seguir ganando trofeos -abundó-. Es una motivación. Mañana es una final, es un Clásico. Conocemos la importancia de este partido para los aficionados", apuntó el técnico gijonés.

Respecto a que se celebre el encuentro en Kuwait, un pequeño y rico país del Golfo Pérsico, Luis Enrique dijo esperar que "haya mucha gente" en el estadio y consideró que jugar en países así es "bueno".