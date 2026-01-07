Xabi Alonso última detalles en Yeda para cambiar la dinámica

No contará Xabi Alonso con el futbolista que ha marcado 29 de los 59 goles del Real Madrid este curso: el francés Kylian Mbappé. El galo no viajó con el equipo al sufrir un esguince en la rodilla izquierda y será Gonzalo García, tras su triplete el pasado domingo contra el Betis, el que ocupe su puesto.

Sin Mbappé, sin el brasileño Éder Militao, que prosigue con la recuperación de la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación al tendón proximal, y sin Brahim Díaz, que está disputando la Copa África con Marruecos, afrontará el Real Madrid la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid.

Sí recupera Xabi Alonso a Dean Huijsen. El central español ha superado una sobrecarga que le hizo perderse el primer partido de 2026 y entrenó sin problemas junto al resto de sus compañeros.

También lo hizo un Dani Carvajal que continúa cogiendo sensaciones una vez superada una artroscopia en la rodilla derecha que le ha hecho estar fuera de los terrenos de juego más de dos meses. En su caso, aún no está listo para ser titular.

Con estos condicionantes ultimó detalles Xabi Alonso sobre el césped de un campo anexo al ‘Alinma stadium', popularmente conocido como Al Jawhara ("La Joya Radiante", en castellano), escenario de la Supercopa de España de 2026, con el objetivo de lograr una victoria que les clasifique para la final del torneo del domingo y que refuerce su figura en el banquillo madridista tras una primera mitad de temporada con dudas.