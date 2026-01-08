Fútbol Internacional
08 de enero de 2026 - 14:55

Gallagher por Barrios en el Atlético; Rüdiger, titular en el Madrid

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2417

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, elige al inglés Connor Gallagher para ocupar el lugar en el centro del campo de Pablo Barrios, ausente por problemas musculares; mientras que Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, repite el once titular que goleó al Betis el pasado domingo (5-1), incluyendo al alemán Antonio Rüdiger, que era duda por molestias.

Por EFE

El central arrastraba molestias en la rodilla izquierda, pero finalmente forma parte de un once titular en el que Xabi no incluye ninguna modificación, por lo que el francés Eduardo Camavinga sale de inicio, con el turco Arda Güler en el banquillo, y Gonzalo García continúa ocupando el lugar del francés Kylian Mbappé, baja por lesión.

Por su parte, el técnico argentino opta por sustituir al lesionado Pablo Barrios por Gallagher en un once titular liderado en ataque por la pareja formada por su compatriota Julián Álvarez y el noruego Alexander Sorloth y que cuenta con la novedad del italiano Matteo Ruggeri.

El Atlético de Madrid saldrá de inicio con: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Gallagher, Baena; Julián Alvarez y Sorloth.

El once titular del Real Madrid lo forman: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinícius.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy