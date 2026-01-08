Kristoffer Velde defiende que la MLS no es lugar para retirarse y mejora a ligas europeas

"La gente piensa que la MLS es un lugar para terminar tu carrera pero no es la verdad, el nivel aquí es mejor comparado a algunas ligas en Europa", afirmó Velde en una entrevista con EFE.

El internacional noruego, que antes de la MLS pasó por el FK Haugesund de su país, el Lech Poznan polaco y el Olympiacos griego, también se mostró contento por el nivel de su selección, con la que debutó en 2023 y no ha regresado desde entonces, y que disputará este año el primer Mundial de su historia.

Noruega fue la gran revelación de las eliminatorias europeas tras acabar invicto la fase de grupos, en la que se impuso con rotundidad a Italia en ambos partidos (3-0 y 1-4).

Velde destacó a Erling Haaland, "el mejor delantero del mundo", y a Martin Odegaard como las dos principales referencias de los noruegos, aunque dijo que el equipo también goza de mucho talento en los extremos, lo que dificulta que pueda ser convocado.

No obstante, se mostró confiado en que si tiene "un muy buen año o seis meses" podrá tener opciones de estar ahí.

"Voy a hacer lo que pueda", destacó.

Pero también guarda un pedacito de su corazón para Argentina, y aseguró que es un fan de Lionel Messi.

"Cada Mundial veo a Argentina y soy un fan de Messi", concluyó.