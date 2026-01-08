Los argentinos Monserrat y Griffa reforzarán a Leones, club recién ascendido en Ecuador

Monserrat es un defensa central de 29 años, y al momento se encontraba como agente libre, condición que facilitó su incorporación al club, que debutará el próximo 26 de febrero en la Liga Pro de Ecuador.

Por su parte, Griffa es un centrocampista de 26 años, que también se encontraba como agente libre, tras haber militado en la temporada pasada en el Atlético Güemes argentino junto a Monserrat.

El Leones tiene en la dirección técnica a los exmundialistas con la selección de Ecuador Giovanny Espinoza y Edison Méndez, con los que ascendió en diciembre pasado a la primera división, dentro del proceso comandado por Paz, un exdirectivo de Liga Deportiva Universitaria de Quito.