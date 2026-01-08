Rüdiger, duda por molestias en la rodilla

Rüdiger sufre molestias en la rodilla izquierda y, aunque apuntaba a titular en el centro de la defensa, su presencia en el encuentro corre riesgo.

En caso de no poder participar, su lugar lo ocuparía Dean Huijsen. El central español ha superado una sobrecarga muscular que le hizo perderse el partido del pasado domingo contra el Betis y ocuparía el centro de la zaga junto a Raúl Asencio,

Con quien no contará seguro Xabi Alonso es con el francés Kylian Mbappé, autor de 29 de los 59 goles del Real Madrid esta temporada, debido a un esguince de rodilla; ni con el brasileño Éder Militao, que prosigue con la recuperación de la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación al tendón proximal; y sin Brahim Díaz, que está disputando la Copa África con Marruecos,

Bajas para una semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid que, en caso de superar, enfrentaría al Real Madrid en la final del domingo al FC Barcelona, que el miércoles goleó al Athletic Club (5-0).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy