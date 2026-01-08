Sadiq llega al Valencia traspasado por la Real Sociedad con contrato hasta 2028

Sadiq, de 28 años, ya jugó la pasada campaña la segunda parte de la temporada a las órdenes de Carlos Corberán, pero en esa ocasión lo hizo cedido por el club donostiarra. En esa primera etapa, participó en 19 encuentros y anotó seis goles clave para la salvación del Valencia, que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Este verano las tres partes negociaron también una venta que no se cerró y que se ha producido en el mercado invernal. El atacante ha jugado siete encuentros con la Real en este inicio de la temporada, cinco de la Liga y dos de la Copa en los que ha anotado un gol.