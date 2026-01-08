Valverde, Courtois, Rodrygo, Sorloth, Julián y el derbi de la Supercopa en 5 instantes

Una falta más allá de 20 metros, centrada, adelantó al Real Madrid al minuto y 17 segundos, con un golazo de Fede Valverde. El chut del centrocampista uruguayo se coló en la red de la portería de Jan Oblak, cuya barrera fue quizá fallida: tres hombres, por el medio, con el espacio suficiente para el trallazo con el empeine con el que sorteó tal obstáculo Valverde. Su primer gol de la temporada.

Minuto 32 y 47 segundos. Courtois vuela ante Sorloth.

La primera gran ocasión del Atlético, también la mejor de todo el primer tiempo, fue ya en el minuto 32 y 47 segundos, cuando un saque de esquina de Álex Baena a la izquierda del ataque rojiblanco lo cabeceó en el primer palo Alexander Sorloth. La respuesta de Thibaut Courtois fue fantástica. Voló y despejó el remate con la mano derecha. Determinante. También paró otros dos tiros de Álex Baena, antes y después del testarazo del noruego.

Minuto 54 y 3 segundos. Rodrygo resuelve el 0-2.

No había reaparecido el Real Madrid apenas sobre la portería contraria en todo el segundo tiempo ni buena parte del primero, pero demostró su pegada con el 2-0, tan sencillo que pone en evidencia la estructura defensiva del Atlético y la contundencia de Robin Le Normand, en el campo desde el descanso. Rodrygo se coló entre el medio campo, superó al defensa francés y batió a Jan Oblak con una buena definición.

Minuto 57 y 29 segundos. Sorloth da vida al Atlético.

En apenas tres minutos y medio, tras el 0-2, el Atlético recuperó la vida en la semifinal de la Supercopa de España con una acción por la banda derecha de la que se desentendió Vinicius el pase de Marcos Llorente al espacio para Giuliano Simeone, cuyo centro al segundo palo fue cabeceado por Alexander Sorloth. El 2-1. Quedaba más de media hora.

Minuto 95 y 36 segundos. La última ocasión de Julián Alvarez.

Lesionados Rudiger y Asencio en el minuto 66, con Tchouameni y Álvaro Carreras como centrales desde entonces, con el marcador apretado, con el 1-2 aún, Julián Alvarez dispuso de la última ocasión del Atlético de Madrid. A pase de Thiago Almada, irrumpió en el área y conectó un derechazo cruzado que no tomó portería ni tampoco alcanzó Antoine Griezmann. La última bala. La falta de pegada del Atlético.