Diakhaby, intervenido de una lesión muscular

El club no ofreció un tiempo de recuperación orientativo pero se espera que esté varios meses de baja. La entidad aseguró que la operación se desarrolló “con éxito” y que Diakhaby permanecerá ingresado en las próximas horas en el centro hospitalario “para control clínico evolutivo”.

El defensa fue operado por el cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del club.

El central ya tuvo que pasar en marzo de 2024 por el quirófano tras sufrir una grave lesión de rodilla.