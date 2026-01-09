El argentino Lukas Acosta reforzará la portería del Peñíscola este mercado de invierno

La incorporación de Acosta generará otro movimiento en la portería del Peñíscola ya que Álex Cervera, de 18 años y descarte habitual en las convocatorias, saldrá en calidad de cedido y firmará por el Sala 5 Martorell, actual colista de la Segunda División.

A sus 22 años, Acosta ya ha sido internacional absoluto con su país y actualmente ha sido seleccionado en la prelista para la disputa de la Copa América que se celebra entre el 24 de enero y el 1 de febrero en Paraguay.

El momento de su llegada a la localidad castellonense procedente del Boca Juniors dependerá de su presencia en la lista definitiva de la selección argentina.

Acosta formará parte de una portería que completan Gustavo Pérez ‘Gus’, de 46 años, y Gio González, de 31 años.

