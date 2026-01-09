Morientes invita a México a seguir ejemplo de España y confiar sin temor en los jóvenes

"La diferencia es que hoy en España se apuesta mucho por el talento joven, no hay temor en ponerlo. Si los cuerpos técnicos de los equipos y los seleccionadores confían en los jóvenes sin experiencia, pero con talento, el crecimiento viene por consecuencia", aseveró el exseleccionado español.

Morienes estuvo en la presentación del FC Futures, evento, que en asociación con LaLiga, se realizará este fin de semana en México con la participación de 168 jugadores distribuidos en 24 equipos de infantiles, 12 femeninos y 12 masculinos.

Los mejores ocho jugadores, cuatro niños y cuatro niñas, ganarán un viaje a España, donde convivirán con entrenadores profesionales para impulsar su desarrollo.

Fernando Morientes subrayó la importancia de detectar el talento desde muy temprano porque eso permite a los chicos ganar confianza y destacar en las canteras de sus respectivos equipos para luego soportar el peso de una selección nacional, como ha sucedido en España con Nico Williams, del Athletic Club de Bilbao, y Lamine Yamal, del Barcelona.

"En España no hubo problema para poner a Lamine Yamal y Nico Williams en el 11 inicial de sus equipos y luego llevar el peso de una selección. Ellos juegan en equipos importante, pero antes tuvieron un proceso importante en las canteras de sus equipos", explicó.

En el caso de la selección mexicana, del seleccionador Javier Aguirre, Morientes destacó la mano dura y estilo del 'Vasco', pero también habló de la falta de talento ofensivo.

"México está bien trabajado, lo sé porque conozco al 'Vasco', será difícil hacerle goles, pero dentro del área contraria debe ser eficaz y han tenido problemas con eso. Les falta contundencia y sin eso no da para ganar un Mundial o trascender", señaló.

El embajador de LaLiga puntualizó que uno de los problemas es que México carece de enlaces entre el medio campo y el ataque.

"México se distingue por su solidez defensiva, pero en el centro del campo le hace falta un jugador diferencial que acompañe hacia adelante a jugadores como Raúl Jiménez y Santiago para crear más opciones de gol. Quizá un jugador de banda, como tenemos en España con Nico y Yamal", mencionó.

Fernando Morientes también habló del buen papel que espera de España en el Mundial y su deseo si llega a la final.

"Veo bien a la selección, con posibilidades de disputar el título. Me encantaría una final España contra México y que México quede subcampeón", concluyó.