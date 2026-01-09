Rodman vuelve a la selección de EE.UU. en medio de un tira y afloja sobre su futuro

La delantera fue una de las 26 jugadoras citadas para los amistosos que Estados Unidos disputará con Paraguay y Chile el 24 y el 27 de enero, respectivamente.

Su última convocatoria tuvo lugar el pasado abril y anotó un gol en la victoria del combinado estadounidense ante Brasil (2-0).

Rodman, de 23 años, acudirá a la llamada como la única jugadora sin contrato en vigor y sumida en la incertidumbre.

Como una de las figuras de la NWSL, la liga prometió luchar por retenerla y evitar que se marche a Europa siguiendo el camino de otras estrellas estadounidenses, pero el límite salarial de 3,3 millones de dólares que tienen los equipos de EE.UU. les impide igualar las ofertas procedentes del otro lado del Atlántico.

Además de aumentar progresivamente ese límite, la liga propuso crear una categoría especial para las jugadoras más destacadas, cuyos sueldos no computarían por completo en el tope salarial.

Sin embargo, esta fue rechazada tras las quejas de la Asociación de Jugadoras de la NSWL, que reclamaban la falta de transparencia de la medida y que los criterios para alcanzar esa categoría eran subjetivos.

Rodman es la hija de Dennis Rodman, leyenda de los Chicago Bulls, y se ha colgado el oro olímpico, finalizó en el top diez del Balón de Oro en 2024 y ha sido dos veces finalista de la NWSL.

Los amistosos contra Paraguay y Chile prepararán a la selección de EE.UU. de cara a la SheBelieves Cup, un torneo anual en que este año les enfrentará en marzo a Argentina, Colombia y Canadá en suelo estadounidense.