Sarabia: Queremos mostrar fuera el convencimiento, seguridad y firmeza que tenemos en casa

El técnico señaló que el Elche tiene la oportunidad de romper su mala racha lejos de casa con un resultado positivo que pondría el colofón a una “primera vuelta maravillosa”.

“Si miramos atrás, con los cambios, la pretemporada y la adaptación a la categoría, es para estar muy satisfechos”, indicó el preparador vasco, que añadió que el equipo tiene “poco que perder y mucho que ganar”.

Sarabia, que desveló que mantiene las dudas de John Chetauya y André da Silva, admitió la importancia de la baja de Rafa Mir, máximo goleador del equipo, si bien señaló que su ausencia supone una oportunidad para el joven Adam.

“Tenemos un buen número de alternativas”, añadió el entrenador del Elche, que espera un derbi autonómico “interesante y bonito”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El Valencia no está bien en la clasificación, pero en lo futbolístico no es un equipo que esté haciendo las cosas mal del todo. Pequeños detalles le están haciendo daño”, explicó Sarabia, que insistió en que el conjunto valencianista “hace bastantes cosas bien”.

“Tenemos que centrarnos en nosotros y no fiarnos de nada ni de nadie. Son un gran equipo, con buenos jugadores en el centro del campo y recursos de sobra en ataque”, apostilló.

El técnico aseguró que el Elche está preparado para afrontar el debut de Sadiq, reciente fichaje del Valencia y jugador al que ya se enfrentó esta temporada cuando militaba en la Real Sociedad.

“Estamos preparados para todo, para que juegue y para que no. Es capaz de revolucionar un partido, como ya nos hizo con la Real. No es el más estético del mundo, pero hace muchas cosas bien y es un gran refuerzo para ellos”, argumentó.

Sarabia afirmó no tener en cuenta el maratón de partidos que le espera al equipo en los próximos 14 días y admitió que el ambiente de Mestalla puede influir para bien o para mal al Valencia, aunque insistió en que el Elche debe centrarse en su juego.

“Es un partido para salir con las orejas muy tiesas”, avisó el entrenador, que admitió la importancia de las bajas defensivas del Valencia, si bien precisó que no se notarán si el Elche “no llega, no genera o no tira”.