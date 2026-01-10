3-3. Los penaltis amargan a Iraola

Los 'Cherries', que iban ganando 1-2 en St. James' Park en el minuto 93, vieron cómo el Newcastle igualó en el tiempo de descuento y forzó la prórroga y a posteriori, en el tiempo extra, fueron ellos los que alargaron a la tanda al marcar en el 121. En los penaltis, sin embargo, Aaron Ramsdale les privó del pase a la cuarta ronda de la FA Cup.

Y eso que el Bournemouth estuvo a un pase de una semana perfecta. El miércoles ganaron al Tottenham Hotspur para romper una racha de once partidos seguidos sin ganar y este sábado remontaron el gol inicial de Harvey Barnes, tras un soberbio pase con el exterior de Nick Woltemade para entrar en el tiempo de descuento de la segunda mitad con ventaja.

Los tantos de Alex Scott y David Brooks dejaban al Bournemouth a tres minutos de la siguiente ronda copera, hasta que Djordje Petrovic, el discutido portero de este equipo, derribó dentro del área a Sandro Tonali y el árbitro pitó un penalti que convirtió Anthony Gordon para forzar la prórroga.

En el tiempo extra, mereció más el Bournemouth, que tuvo las más claras, pero en una rápida transición ofensiva fue Barnes, de cabeza, el que consiguió el que parecía el 3-2 definitivo.

No obstante, en el último suspiro, una jugada fatal defendida por el Newcastle permitió a Marcus Tavernier mandar el cruce a la tanda de penaltis y ahí, pese a que comenzó con ventaja el equipo de Iraola, fue el Newcastle el que tuvo mejor portero.

Ramsdale atajó tres disparos, a Evanilson, Álex Jiménez y Bafode Diakité y clasificó al Newcastle a la cuarta ronda.

Ahí también estará el Fulham, que remontó 3-1 al Middlesbrough, y el Brentford, que derrotó 0-2 al Sheffield Wednesday.