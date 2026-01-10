La vuelta de Lamine Yamal, la duda de Mbappé, Pedri-Bellingham… los duelos de la final

Otro duelo destacado está bajo los palos. Joan García y Thibaut Courtois. Porteros de equipo grande. Salvadores para los suyos con paradas de mérito en cada partido…. y con el escenario de los penaltis, en los que se decidirá la final en caso de empate en los 90 minutos, en el horizonte.

Las dos grandes estrellas de Barcelona y Real Madrid no llegan en su mejor momento. Lamine Yamal fue suplente en semifinales y salió al partido en el minuto 72 de las semifinales contra el Athletic Club. Partido en el que no fue necesaria su presencia, ya que golearon 5-0 al equipo vasco, pero para este domingo sí se antoja fundamental.

Unos problemas estomacales relegaron al ‘10’ al banquillo. Un futbolista que suma nueve goles y 11 asistencias esta temporada y que, sobre todo, es sinónimo de victoria de su equipo en los clásicos siempre que anota o da un pase de gol. En ocho clásicos, Lamine Yamal ha perdido cuatro, justo en los que no ha participado en ningún gol. En los otros cuatro, tres goles y dos asistencias.

Un panorama contrario al de Kylian Mbappé, que ha anotado seis goles en cinco clásicos, pero que solo ha ganado uno de ellos; perdió los cuatro de la temporada anterior y venció el único hasta la fecha en la actual.

Sin embargo, llega justo a la final de la Supercopa de España. Un esguince de rodilla izquierda le hizo perderse el partido ante el Betis y la semifinal contra el Atlético de Madrid. El viernes por la noche llegó a Yeda y su protagonismo en la final dependerá, con un entrenamiento por delante, de sus sensaciones.

Pedri es la manija del FC Barcelona. Recuperado ya de la lesión que sufrió a finales de diciembre, el ‘8’ azulgrana carbura a pleno rendimiento. Contra el Athletic, el fútbol vertical del Barça pasó todo por sus botas. No dio ninguna asistencia para sumar en las estadísticas principales, pero estuvo presente en la mayoría de los cinco goles.

Cambió el tempo de los ataques, descargando a un toque, aguantando el balón para dar tiempo al desmarque del compañero, filtrando balones entre líneas… 82 pases completados con un 92% de acierto, ganó ocho duelos, filtró un pase clave dentro del área… Pedri se impuso.

Un perfil de futbolista del que carece el Real Madrid. Las salidas de Kroos y Modric las últimas temporadas han dejado al conjunto blanco sin un prototipo de jugador al que se agarró para los éxitos recientes del club. Bellingham no ha dado un paso adelante en esa creación de juego, pero sí está a un mejor nivel físico.

Lo demostró al ser, junto a Giuliano Simeone, con 13, en el jugador que más duelos ganó en el partido. Dejando las tareas defensivas en banda y jugando por el centro, Bellingham es figura clave en la idea que persigue, aunque sin éxito aún en la continuidad, implantar Xabi Alonso de presión y recuperación alta y que será clave ante un FC Barcelona que domina los partidos.

El título de la Supercopa de España se podría decidir, al eliminar las prórrogas en el torneo, en la tanda de penaltis, donde los porteros adquieren una importancia aún mayor. Pero antes, Joan García y Courtois serán clave para mantener a los suyos en los momentos de dificultad del encuentro.

Situaciones en las que el belga es un experto. El mal momento del Real Madrid le ha hecho tener más trabajo del que acostumbraba a tener en un inicio de temporada más sólido de los de Xabi Alonso. Contra el Atlético de Madrid ya frenó un cabezazo de Sorloth en el primer palo.

Un partido en el que, además, cambió su rol en la salida de balón. El Real Madrid optó por un mayor pase largo en el inicio de la jugada. Situación que fue previa a la falta del gol de Valverde pero que hizo que el conjunto blanco no tuviera el control del encuentro.

Algo que persigue el Barça. De los 34 pases largos intentados por Courtois a solo uno de un Joan García que apenas tuvo trabajo ante el Athletic, pero que firmó un gran encuentro en el derbi del pasado fin de semana ante el Espanyol. En el foco por su pasado ‘perico’, firmó seis paradas, tres de ellas de valor gol, para contribuir a que el Barça encadene cinco porterías a cero por primera vez desde julio de 2020.

El clásico tendrá un duelo exigente en los banquillos. Xabi Alonso ganó la partida a Hansi Flick en el único precedente entre ambos esta temporada. Un partido en el que el español se impuso, optando por la fórmula de cuatro centrocampistas para no perder la batalla del centro del campo y reducir la capacidad asociativa del Barça.

Partido en el que, eso sí, Flick llegó con muchas ausencias -Christensen, Gavi, que se mantienen para la Supercopa de España, Joan Garcia, Lewandowski, Dano Olmo, Raphinha y Ter Stegen-. Ahora, dos meses y medio después, el alemán tiene mayores opciones de plantear un partido diferente para llevarse el título.

Algo que logró la pasada temporada, goleando 5-2 a un Real Madrid que nada pudo hacer ante el Barça. Fue el primer trofeo de Flick en el conjunto azulgrana, un camino que aspira a repetir Xabi Alonso en sus primeros meses en un banquillo del Real Madrid marcado por la inestabilidad.