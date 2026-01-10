Laporta: "Las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotas"

Así lo ha asegurado el dirigente azulgrana tras un cóctel de bienvenida de la cena de la Real Federación Española de Fútbol en Yeda, sede de la final de la Supercopa de España de este domingo.

"Las relaciones entre el Barcelona y el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, ahora se está produciendo una situación que está haciendo que las relaciones no son buenas", ha insistido Laporta.

El presidente azulgrana se refiere a las nuevas declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre el caso Negreira durante la última asamblea de socios de la entidad madridista.

"Las relaciones están rotas, lo cual no quiere decir que no haya un respeto que siempre tenemos que mantener más allá de cómo estén las relaciones y siempre vamos a actuar así con respeto y de forma civilizada, pero las relaciones están rotas totalmente", ha comentado.

Preguntado sobre si las mismas se pueden reconducir, Laporta ha indicado que "tanto en el fútbol como en la vida, todo es reconducible", aunque depende de la voluntad de las partes.

"En este sentido se han producido una serie de circunstancias que han hecho que las relaciones estén rotas", ha recordado Laporta respecto a las citadas declaraciones sobre el caso Negreira por parte de Florentino Pérez.

En cuanto a la final de mañana, el presidente del Barcelona no cree que el Barcelona sea el favorito a la victoria. "A pesar de como llegan los dos equipos a la final, no hay favoritos, porque en una final nunca hay favoritos", ha indicado.