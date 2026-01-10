Fútbol Internacional
10 de enero de 2026 - 10:55

Oviedo y Betis empatan en el descanso, en el Carlos Tartiere

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2419

Redacción deportes, 10 ene /EFE).- El Oviedo y el Betis empatan a cero al descanso del partido de la 19ª jornada de la LaLiga EA Sports, que se disputa en el estadio Carlos Tartiere, de Oviedo.

Por EFE