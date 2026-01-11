Carlos Martín debuta en Liga con el Rayo; Arrasate introduce cuatro cambios en el Mallorca

Carlos Martín es la principal novedad en el once del Rayo, en el que también destaca la presencia en la medular de Pedro Díaz junto a Oscar Valentín.

El Rayo sale con un once formado por Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Oscar Valentín, Pedro Díaz; De Frutos, Isi, Álvaro García; y Carlos Martín.

En el Mallorca, Jagoba Arrasate, que no puede contar con su capitán, Antonio Raíllo, introduce cuatro cambios en el once respecto al último partido frente al Girona. Las novedades son Kumbulla, que actúa en el eje de la zaga por Raíllo, y en el centro del campo Antonio Lato, Omar Mascarell y Antonio Sánchez.

El Mallorca juega con Leo Román; Maffeo, Valjent, Kumbulla, Lato; Mojica, Mascarell, Samu Costa, Antonio Sánchez; Virgili y Muriqi.

