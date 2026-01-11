El mejor Raphinha ha vuelto

Joan García (7): primer Clásico para el meta de Sallent, lesionado en el choque de Liga. Seguro por arriba y acertado en la primera parte, en la que frenó a Vinícius y a Gonzalo en dos claras ocasiones del Real Madrid. Después, al filo del descanso, ambos se tomaron la revancha y marcaron en dos remates imposibles para el portero del Barcelona, que cumplió pero no hizo milagros. En el segundo acto mantuvo esa línea: salvó remates a Vinícius, Rodrygo, Carreras y Vinícius, clarísimos pero todos a las manos de uno de los porteros más en forma del momento.

Koundé (6): Comenzó fuerte atrás. Sujetó bien las incursiones de Rodrygo, pero no conectó en ataque con Lamine Yamal. Por desgracia para el francés, apareció en una de las fotografías de la final cuando Vinícius le anuló con un caño espectacular antes de marcar el primer tanto del Real Madrid. En la segunda parte afinó su presencia en defensa, aunque sufrió muchísimo con Vinícius.

Cubarsí (5): Irregular. Falto de contundencia en la primera parte y mal colocado en jugadas que pudieron ser clave. No sujetó a Vinícius en un mano a mano que salvó Joan García y Gonzalo le tomó la espalda en otra ocasión clara del Real Madrid que detuvo el portero azulgrana. Tras el descanso, no cometió más fallos.

Eric García (7): firmó una primera parte casi sobresaliente. Contundente, atento, fuerte al corte y acertado a la hora de romper líneas conduciendo el balón. Además, se prodigó en ataque con un remate de cabeza a la salida de un córner. El mejor atrás mientras estuvo en el terreno de juego, hasta el minuto 83, cuando fue sustituido por Gerard Martín.

Balde (6): Fede Valverde no le exigió mucho en defensa, pero tampoco se prodigó mucho en ataque. La falta de contundencia le dio algún disgusto con alguna pérdida sin consecuencias. En la segunda mantuvo esa misma tónica y se echó de menos su desborde.

De Jong (6): junto a Pedri, consiguió marcar el tempo del choque, sobre todo durante un largo tramo de la primera parte en la que el Real Madrid, tras el tanto de Raphinha, sufrió sin balón. Sin embargo, pecó de exceso de horizontalidad pese a su sobriedad y ausencia de errores. Estuvo bien, como casi siempre, pero no terminó el partido: fue expulsado en el minuto 90 por una fea entrada sobre Mbappé.

Pedri (7): por sus botas pasó casi todo el juego del Barcelona. Se zafó sin problemas de los hombres del centro del campo blanco, superó la presión de los hombres de Xabi Alonso, generó mucho fútbol y además fue decisivo arriba con la asistencia a Lewandowski en el primer tanto de su equipo. Fue el metrónomo de su equipo hasta el final.

Lamine Yamal (7): apareció en el once tras jugar apenas 18 minutos en las semifinales después de salir de unos problemas estomacales. Tardó en arrancar porque Carreras, durante los primeros veinte minutos, salió vencedor en casi todos los duelos. Sin embargo, poco a poco fue ganando la batalla a su marcador e hizo de las suyas con desbordes, llegadas hasta la línea de fondo y asistencias imposibles como una a Raphinha que desperdició el brasileño ante Courtois. También probó en alguna ocasión al belga, que respondió en la primera parte con un intento del internacional español. En la segunda, mantuvo esa línea con una lucha constante con Carreras en el que fue uno de los duelos del partido.

Fermín (6): ausente de su dinamismo habitual, estuvo prácticamente desaparecido durante un buen tramo de la primera parte. Aun así, tuvo sus minutos con algún arranque de orgullo y con un disparo que detuvo Courtois antes del descanso. Fue sustituido en el minuto 66 por Fermín.

Raphinha (9): sobresaliente, el hombre del partido y por qué no del torneo. Omnipresente, estuvo en todas partes, no negoció con el esfuerzo y ayudó en coberturas defensivas que en el acto inicial evitaron algún disgusto al Barcelona. Con el balón, firmó cambios de juego espectaculares y fue un generador constante de ocasiones: se encontró con Courtois en un disparo seco, falló un mano a mano ante el belga, abrió el marcador y a un cuarto de hora para el final desniveló el choque con un remate afortunado. Fue el hombre de la final y el mejor del Barcelona a lo largo del torneo. Ha vuelto el mejor Raphinha, el que deslumbró al inicio del pasado curso. Se marchó ovacionado al final cuando fue sustituido por Rashford.

Lewandowski (6): desaparecido en combate durante casi todo el partido pero efectivo cuando tenía que serlo. Suyo fue el segundo tanto del Barcelona, el 2-1, con una definición exquisita ante Courtois. Prácticamente, fue su única aparición, pero no defraudó. Fue sustituido en la segunda parte por Ferran Torres.

Dani Olmo (6): suplente de inicio, apareció en el partido a falta de menos de media hora tras sustituir a Fermín. Su salida al terreno de juego coincidió con un arranque del Barcelona decisivo. Participó en la jugada que desniveló la balanza gracias al tanto de Raphinha.

Ferran Torres (6): salió a la vez que Dani Olmo al terreno de juego para sustituir a Lewandowski, que le ganó la partida en el once titular. Cumplió y, como Olmo, apareció por la jugada con la que Raphinha marcó el gol de la victoria.

Rashford (5): No tuvo tiempo para mucho. Sustituyó a Raphinha a falta de siete minutos para el final, cuando el Barcelona ganaba 3-2 y en el tiempo añadido dispuso de un mano a mano ante Courtois que mandó fuera.

Gerard Martín (5): como Rashford, no gozó de muchos minutos. Sustituyó a Eric García en el minuto 82 y cumplió sin más.

Araujo (-): sustituyó a Lamine Yamal en el minuto 93. Sin tiempo para nada.