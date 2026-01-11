El Vasco da Gama ficha al mediocampista colombiano Johan Rojas

El jugador de 23 años es el primer refuerzo anunciado por el club carioca para fortalecer el plantel de cara a la nueva temporada.

"Que esperen lo mejor de mí, 100 % profesionalismo ante todo. Con mucha motivación, es un gran paso en mi carrera y esperamos alcanzar los objetivos", prometió Rojas en declaraciones divulgadas por el club tras sellar el vínculo.

El volante aterrizó en Río de Janeiro este jueves para completar los trámites burocráticos y someterse a las revisiones médicas.

Natural de Medellín, Rojas comenzó su carrera profesional en el club La Equidad (ahora llamado Internacional de Bogotá) y, tras tres temporadas, fue comprado por el Monterrey e integró, el año pasado, el plantel que se presentó al Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Rojas, que también pasó por el mexicano Necaxa, integró las filas de la selección colombiana sub-23 y participó de los Juegos Panamericanos de 2023.