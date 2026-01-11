Raphina, Vinícius, los nueves, la roja a De Jong y Asencio, el clásico en 5 instantes

Tras 16 partidos sin marcar apareció la imagen más desequilibrante de Vinícius. Falló la primera que sorprendió con velocidad a la adelantada defensa rival y, según arrancaba un tiempo añadido del primer acto de locura, firmaba una acción individual que igualaba el partido. Cayendo a banda retaba en velocidad a Koundé y lo acababa superando con un túnel, amagaba a Pau Cubarsí y cruzaba su disparo a la red.

Sin tiempo para disfrutar el gol, Robert Lewandowski y Gonzalo García demostraron la importancia de jugar con un 9 puro. La visión en el pase de Pedri la mejoró la definición del delantero polaco, con balón picado a la salida de Courtois. Los dos goles del tiempo añadido aumentaban 1 minuto más por cada uno lo concedido por el colegiado y lo aprovechaba el Real Madrid para volver a empatar el partido. De un saque de esquina rematado por Huijsen y salvado por Raphinha con ayuda del poste, Gonzalo sacaba un recurso de goleador, cayéndose y sacando la bota derecha, para colocar el balón arriba donde no llegaba Joan García.

La final se acercaba a su final cuando un bonito duelo entre dos de los mejores jugadores del mundo, una carrera de Lamine Yamal encimado por Kylian Mbappé, más fresco tras salir para jugar los últimos minutos, acababa en robo de balón del madridista y una dura entrada que dejaba con diez al Barcelona. De Jong frenaba la carrera de Kylian con la bota izquierda mostrando los tacos e impactando cerca de la rodilla dañada que impidió ser titular al máximo referente madridista.

Había perdonado segundos antes Álvaro Carreras de zurda, como si fuera un penalti, con todo para marcar y mandar el partido a la tanda de penaltis. Y en la última jugada del partido, un saque de esquina al que había subido a rematar incluso Courtois, el balón le cayó a Mbappé para el último centro al corazón del área donde remató solo, libre de marca, Raúl Asencio al centro de la portería, donde Joan García frenó las esperanzas madridistas y cerró el triunfo barcelonista antes del pitido final.

