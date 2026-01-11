Riazor se llenará con la visita del Atlético en la Copa del Rey

La entidad presidida por Juan Carlos Escotet aprovechó la visita del conjunto rojiblanco para estrenar un proceso de confirmación de asistencia entre sus socios con el objetivo de llenar el estadio.

La medida, dirigida exclusivamente a las personas abonadas, busca ajustar el aforo de Riazor a la asistencia real al estadio, ya que el club ha comprobado que más de 6.000 abonados no acuden a los partidos que el equipo disputa como local en LaLiga Hypermotion.

La última vez que el Atlético de Madrid visitó Riazor fue el 2 de marzo de 2017 en Primera División. Aquel encuentro acabó en empate (1-1) después de que el rumano Andrade adelantase a los deportivistas en el minuto 12 y el francés Antoine Griezmann firmase las tablas con un espectacular golpeo desde fuera del área.

Precisamente, esa temporada, la 2016-17, también fue la última ocasión en la que el Dépor alcanzó los octavos de final de la Copa, ronda en la que fue eliminado por el Deportivo Alavés por el valor de los goles dobles en campo contrario: 2-2 en Riazor y 1-1 en Mendizorroza.

