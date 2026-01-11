Ristic, del Celta, recibe el alta y Giráldez tiene a todos disponibles para el Sevilla

El lateral balcánico ha superado la elongación en el isquiotibial derecho que sufrió a finales de diciembre y le impidió participar en el primer partido de 2026, ante el Valencia en Balaídos.

A lo largo de esta semana, el entrenador del Celta ha ido recuperando a los jugadores lesionados hasta vaciarse la enfermería. Primero fue el internacional sueco Carl Starfelt el que se recuperó de la lambulgia que sufría, y después el también defensa central Carlos Domínguez, que llevaba de baja desde principios de diciembre por una rotura fibrilar en el aductor del muslo izquierdo.

La otra vez en la que el entrenador celeste tuvo a todos los futbolistas disponibles para un partido liguero fue a finales de diciembre coincidiendo con la visita del Espanyol a Balaídos.