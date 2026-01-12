El Monterrey de Sergio Canales visitará a Necaxa, confiado en borrar mala imagen

Canales, uno de los jugadores de mayor nivel en la liga, falló un penalti en el minuto 88 y desperdició la posibilidad de dar el empate a su equipo ante el campeón, que dejó en casa a sus principales figuras de ataque y, aun así, se impuso.

Dirigidos por el español Domenec Torrent, los Rayados saldrán en busca de tres puntos, un reto difícil porque el Necaxa mostró buena cara en su victoria por 1-3 en casa del Santos Laguna y ahora saldrá a confirmar su buen inicio en su estadio.

Con Canales y el argentino Germán Berterame, los regios buscarán ser contundentes en un partido rodeado de expectativas por ver si el Monterrey está en condiciones de mostrar su mejor fútbol, después de mostrar altibajos en su debut.

La segunda jornada del Clausura se jugará durante martes y miércoles y tendrá mañana al León en casa del Pachuca, en otro encuentro llamativo.

Como local, el León derrotó a Cruz Azul, uno de los favoritos al título y llegará con buen estado de ánimo al estadio de los Tuzos que tendrán disponible desde el inicio al venezolano Salomón Rondón, quien entró de cambio en la derrota ante Guadalajara.

Comandado por el argentino Esteban Solari, el Pachuca está urgido de tres puntos para no rezagarse en la tabla, lo cual debe provocar un partido con ambos cuadros en busca de la portería rival.

En los otros encuentros de este martes, Puebla recibirá a Mazatlán y Juárez a las Chivas de Guadalajara, este último un partido entre dos cuadros que comenzaron con triunfos.

Después de derrotar a los Rayados con un cuadro alternativo, el Toluca sale como favorito para superar el miércoles al alicaído Santos Laguna, que ha dejado de ser el equipo siempre protagonista y empezó mal con un revés 1-3 ante Necaxa.

El argentino Antonio Mohamed, estratega de los Diablos, dio descanso ante Rayados a los delanteros Paulinho y Alexis Vega y al centrocampista Marcel Ruiz. Aun así ganó, lo cual tratará de repetir contra un Santos menos exigente.

En otros partidos, Cruz Azul recibirá al Atlas, Querétaro al Tijuana, América al San Luis y Tigres UANL a los Pumas UNAM.

- Partidos de la segunda jornada del Clausura:

. Martes 13: Puebla-Mazatlán, Necaxa-Monterrey, Pachuca-León y Juárez-Guadalajara.

. Miércoles 14: Cruz Azul-Atlas, Querétaro-Tijuana, América-San Luis, Tigres UANL-Pumas UNAM y Toluca-Santos Laguna.