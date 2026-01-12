Gabriel Paulista se emociona en su presentación como nuevo jugador del Corinthians

Paulista, quien también jugó en el Arsenal inglés, es el primer refuerzo para la temporada de 2026 del Corinthians, último campeón de la Copa de Brasil y con el que firmó un contrato por dos temporadas, es decir, hasta diciembre de 2027.

El zaguero de 35 años rescindió su contrato con el Besiktas turco y decidió volver a su país natal, al club adorado por él desde que era un niño y su familia.

En su presentación, recordó, con un nudo en la garganta y largos silencios para no romper a llorar, ese vínculo que le une al cuadro albinegro.

"Estoy realizando un sueño. Hoy estoy aquí y, claro, todavía no termino de creérmelo. A veces, voy de casa al centro de entrenamiento pensando mucho... (Silencio) Me gustaría que estuviera aquí mi hermano, que me influenció para ser hincha del Corinthians. Él nos dejó. Intentó ser jugador de fútbol y no lo consiguió", relató.

"Muchas veces digo que yo realicé su sueño. Estoy aquí para continuar realizando sus sueños. Él era aficionado del Corinthians, formaba parte de los Gaviões (barra brava del club). Todo eso me fortaleció para estar aquí y vestir esta camiseta sagrada", añadió.

Paulista reveló que las conversaciones con el Corinthians empezaron hace un año y subrayó que, aunque "no fue fácil renunciar" a las comodidades del fútbol europeo, "el dinero no es tan importante cuando uno está con su familia".

En el plano deportivo, el central, con fama de ser duro sobre el césped, aseguró estar en forma y completamente recuperado de los problemas físicos que le mermaron recientemente.

No obstante, recalcó que no ha venido al Corinthians para "ser titular absoluto", sino a "buscar su espacio" y a estar bien física y técnicamente a la espera de que el técnico Dorival Júnior le dé una "oportunidad".

De nuevo emocionado, Paulista dijo sentirse dentro de "un sueño del que no quiere despertarse" y confesó que no ha dormido en los últimos días por la ansiedad de firmar y debutar con el 'Timão', uno de los grandes de Brasil.