La U de Chile refuerza el mediocampo y el ataque con Octavio Rivero y Lucas Romero

El arribo de Rivero, procedente del Barcelona ecuatoriano, es un objetivo cumplido luego de que la intención de ficharle el pasado año se frustrara por conflictos contractuales.

“Estoy feliz de estar acá, estuvimos un año intentando venir y se hizo difícil el año pasado. Hubo varios detalles que me los guardo para la privacidad, nosotros sabemos lo que pasamos”, aseguró el delantero de 33 años.

El ariete firmó un contrato por dos temporadas y se sumará al equipo del técnico argentino Francisco Meneghini, que también acaba de fichar al atacante chileno e ídolo del club, Eduardo Vargas.

“Estoy muy feliz de estar en la U, en un proyecto deportivo muy importante con objetivos muy grandes para lograr, esperemos que se cumplan”, comentó el atacante que en su carrera jugó en varios equipo uruguayos, entre ellos Nacional, los mexicanos Atlas y Santos Laguna y los Vancouver Whitecaps de la MLS.

El jugador ya tuvo un paso anterior por la liga chilena y prometió cumplir con las expectativas, especialmente porque entre los equipos chilenos con lo que jugó estuvo el archirrival Colo Colo hace 10 años.

“En la cancha es donde se gana a la gente. Soy un jugador que deja todo en la cancha, espero poder aportar con muchos goles y logrando algún título, eso es lo que más me ilusionó de haber venido acá”, cerró.

El mediocampista paraguayo Romero tendrá a sus 23 años la primera experiencia en el extranjero, tras haberse formado en las divisiones menores del Libertad y jugado con clubes como el Tacuary y Recoleta.

“He llegado a un club muy grande acá en Chile, sé que hay muchas exigencias y tengo que dar lo mejor de mí, es la primera vez que salgo al extranjero para jugar y estoy muy contento”, comentó.

El futbolista añadió que si bien en la liga chilena hay “presiones distintas a Paraguay, yo creo que me voy a adaptar rápido”.

A pesar de su poca experiencia, la pasada temporada logró despuntar y convertirse en uno de los mejores volantes de la liga guaraní lo que le llevó a recibir su primera convocatoria a la selección paraguaya a finales de 2025.

“El 2025 me dejó muchas experiencias, fue un año muy bueno también con la experiencia de la selección, es muy especial para mí”, dijo.

El jugador de 1,89 metros estará en la U a préstamo por un año, con una opción de compra, y tendrá la oportunidad de compartir con los experimentados mediocampistas Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, de quienes dijo que aprenderá muchísimo. "Vamos a tener una sana competencia”.

“Creo que puedo aportar muchas cosas, donde me toque voy a hacer todo lo posible para poder dar lo mejor. Espero que sea un gran año y cumplir con los objetivos que tenemos”, finalizó.