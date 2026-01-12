Rooney, dispuesto a incorporarse al United como ayudante de Carrick

Después del despido de Rúben Amorim la semana pasada, el United se ha decantado por traer un técnico temporal hasta el final de temporada y en el cásting compuesto por Darren Fletcher, Ole Gunnar Solskjaer y Carrick, el club mancuniano ha optado por este último.

Ante la inminente llegada del que fuera centrocampista del equipo y que ya ejerció como interino después del despido de Solskjaer en 2021, Rooney se ha posicionado como uno de los posibles asistentes del inglés.

"Por supuesto que aceptaría, sin dudarlo", dijo Rooney en la cadena británica BBC. "No estoy mendigando el trabajo, pero si me lo ofrecieran, aceptaría. Lo más importante ahora es contratar al entrenador".

Desde la salida de Amorim, el United ha empatado contra el Leeds United y fue eliminado de la FA Cup a manos del Brighton & Hove Albion.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Sea Michael, o Fletcher, o John O'Shea o quién sea, tiene que ser gente que conozca el club. Tener a gente que conozca el club y que se preocupe por él y que sepa lo que hace falta para ser jugador del Manchester United. Eso es lo que hace falta", añadió Rooney.