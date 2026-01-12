Xabi Alonso, quinto técnico destituido en Primera División esta temporada

Madrid, 12 ene (EFE).- Xabi Alonso, destituido este lunes como entrenador del Real Madrid, es el quinto técnico relevado de su cargo en la presente temporada de LaLiga EA Sports, en la que antes fueron despedidos el serbio Veljko Paunovic y Luis Carrión en el Oviedo, Julián Calero en el Levante y Sergio Francisco en la Real Sociedad.