12 de enero de 2026 - 15:50
Xabi Alonso, quinto técnico destituido en Primera División esta temporada
Madrid, 12 ene (EFE).- Xabi Alonso, destituido este lunes como entrenador del Real Madrid, es el quinto técnico relevado de su cargo en la presente temporada de LaLiga EA Sports, en la que antes fueron despedidos el serbio Veljko Paunovic y Luis Carrión en el Oviedo, Julián Calero en el Levante y Sergio Francisco en la Real Sociedad.
- Relevos en los banquillos de Primera 2025/2026
(+) Al día siguiente de perder la final de la Supercopa.
Álvaro del Moral dirigió al Levante de forma interina en las jornadas 15 y 16.
Ion Ansotegi dirigió a la Real Sociedad de forma interina en la jornada 17.
