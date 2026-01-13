El chileno Manuel Pellegrini destaca la importancia de la Copa del Rey

En su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca, el técnico santiagueño aseguró que el rival del miércoles "es un equipo que tiene mucha posesión del balón y mucha seguridad, por lo que habrá que estar muy atentos".

También lamentó las "bastantes bajas" con las que afrontará el encuentro, ya que unas "molestias musculares no van a permitir" al lateral derecho Héctor Bellerín disputar este encuentro.

El lateral se une a los lesionados Cucho Hernández, Ángel Ortiz, Júnior e Isco, "más los dos jugadores de la Copa África", los marroquíes Amrabat y Abde, aunque esta pléyade de ausencias no disminuye la "mucha ilusión" que se le suscita a Pellegrini la Copa.

A Pellegrini le parece "muy satisfactoria" la primera mitad del ejercicio "en cuanto a las ubicaciones de Liga, Copa y 'Europa League'", sobre todo en el torneo continental, en el que el Betis está "a un punto del líder" cuando "a estas alturas del año pasado", estaba "peleando por clasificar" para las eliminatorias de la Liga Conferencia.

Pese a todo, "en LaLiga, no es fácil" estar más arriba del sexto puesto, pero sí tiene "la conciencia de que si no hubiera dejado escapar alguno de los puntos, el equipo estaría mejor todavía", si bien alberga "la ambición de seguir creciendo", aunque ahora se contenta con "estar vigente en las tres competiciones".

El preparador verdiblanco defendió al brasileño Antony dos Santos al asegurar que "sí es determinante", aunque "quizás no tanto" esta temporada "porque ha perdido pases claves y manos a mano contra el portero", pero indicó que "está involucrado" y se mostró "seguro de que va a ser un jugador que produzca goles".

Pellegrini también ha "lamentado mucho" la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, equipo que él dirigió en la temporada 2009-2010, ya que, dijo, "es un técnico que venía con una brillante carrera", y consideró que "no es correcto valorar un trabajo de tres o cuatro meses" porque "mejor o peor", el conjunto merengue sigue "en todas las competiciones".