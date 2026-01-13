El chileno Suazo ya trabaja parcialmente con el grupo tras la derrota ante el Celta

El entrenador del equipo, el argentino Matías Almeyda, citó a sus jugadores en la ciudad deportiva sevillista después de sufrir ante el conjunto gallego una nueva decepción, lo que les deja a tres puntos de la zona de descenso en la clasificación tras tres derrotas seguidas y sin marcar un gol.

La plantilla desarrolló la habitual sesión de recuperación tras un encuentro y trabajó dividida entre el gimnasio y el césped de la ciudad deportiva, en la cual Gabriel Suazo fue la principal novedad al realizar trabajo parcial, con lo que podría ser alta para el siguiente partido, que tendrá lugar ante el Elche a domicilio el próximo lunes.

El equipo, que regresará al trabajo el jueves, tras la jornada de descanso prevista para este miércoles, se centrará de lleno en el partido de la jornada vigésima, primera de la segunda vuelta, para el que el propósito es arrancar en buen pie en el estadio Martínez Valero.

Ante el Celta fueron baja por lesión, además de propio Suazo, el mediapunta Alfon González y el central César Azpilicueta, a los que se sumaron los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que se encuentran con la selección de su país en la Copa de África.

A estos jugadores se unió el central brasileño Marcao Teixeira, quien cumplió el segundo partido de sanción de los seis con los que fue castigado tras su expulsión hace tres jornadas en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Almeyda deberá ahora estar pendiente de la recuperación de estos jugadores y si los dos que están en la Copa de África llegan a tiempo para la cita del próximo lunes, además de conocer el alcance de la lesión del extremo suizo Rubén Vargas, que volvió a lesionarse en el partido ante el Celta.

Rubén Vargas, tras cerca de dos meses de baja por una dolencia muscular, sufrió una nueva lesión apenas seis minutos después de reaparecer, tras pararse en seco con el balón y echarlo fuera del campo al sentir un pinchazo en una pierna.

El internacional suizo de origen dominicano había saltado al césped del Ramón Sánchez-Pizjuán en el minuto 58, en sustitución de Gerard Fernández 'Peque', pero sólo seis minutos después sufrió ese lance desafortunado después de controlar en solitario un balón.

Rubén Vargas, de 27 años, sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo en la segunda parte del encuentro del 24 de noviembre frente al Espanyol. Hasta su breve reaparición frente al Celta, esta dolencia le había impedido disputar los siete últimos partidos, cinco de la competición liguera (Betis, Valencia, Oviedo, Real Madrid y Levante) y dos de la Copa del Rey (Extremadura y Alavés).