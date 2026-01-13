La Unión Saint-Gilloise tendrá que habilitar refugios para erizos en su nuevo estadio

Los vigentes campeones de la liga belga tienen previsto edificar el nuevo recinto en el Parc de Bempt, en la comuna de Forest de la capital, y mantienen conversaciones con las autoridades locales desde 2019 para adquirir el terreno.

El estadio tendría capacidad para 16.000 espectadores, casi el doble que el centenario Stade Joseph-Marien.

Dentro de ese laberinto administrativo, que entra en su sexto año de tramitación, los planes de la USG para el nuevo estadio recibieron un importante impulso la semana pasada, después de que las autoridades regionales de Bruselas rechazaran un recurso contra la exención ambiental concedida al club, informó el periódico DH Les Sports.

El organismo regional responsable de los espacios protegidos, Bruxelles Environnement, considera que existen razones de "interés público mayor" para dar el visto bueno a las obras, debido a que el nuevo estadio contribuiría a la "dinámica social local y la cohesión", así como a la "proyección de la Región de Bruselas-Capital".

Pero la exención sólo entrará en vigor una vez que el club obtenga el permiso ambiental, y esto conlleva ciertas obligaciones.

Según publica este martes el diario Brussels Times, el club tendrá que plantar 269 árboles para compensar los 237 que se talarán en las obras, que deberán eliminarse entre el 1 de septiembre y el 28 de febrero, antes del inicio de la temporada de nidificación de las aves de la zona.

Además, los edificios del complejo deberán incorporar cajas nido artificiales para varias especies, en concreto vencejos negros, aviones comunes y gorriones. Parte de la madera procedente de los árboles del parque deberá reutilizarse para construir refugios para erizos y el vallado del recinto tendrá que permitir "el paso de la fauna".

Las asociaciones que intentaron paralizar la exención argumentan que construir el estadio en el emplazamiento seleccionado no justifica la "destrucción de especies y su hábitat" que podría haberse evitado utilizando terrenos industriales en desuso en las inmediaciones.

El nuevo estadio está más cerca, pero el proyecto aún no se ha aprobado definitivamente, pues las autoridades siguen estudiando los permisos urbanísticos y también ambientales, mientras prosiguen las negociaciones con la comuna de Forest para la compra de los terrenos.

En declaraciones a The Brussels Times, un responsable del club subrayó que la exención ambiental constituye un procedimiento independiente de la solicitud del permiso ambiental y agregó que la entidad espera recibir próximamente el visto bueno ecológico, tras haber aportado información adicional solicitada.

Una vez concedidos los permisos ambiental y urbanístico, se abriría una consulta pública y el proyecto debería ser validado por un comité de concertación y por los cargos electos del municipio de Forest.

La directiva del club ha convertido el proyecto del nuevo estadio en una de sus prioridades desde su regreso a la élite del fútbol belga ya que el histórico Stade Joseph-Marien no cumple los requisitos UEFA para disputar competiciones europeas.

La Unión Saint-Gilloise alquila a otros equipos sus estadios para celebrar sus encuentros europeos en casa y en la actual temporada ha disputado sus partidos de Liga de Campeones en el Lotto Park del Anderlecht.