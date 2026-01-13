Sin margen de error en La Cartuja

Las estadísticas de este curso en LaLiga EA Sports señala que el Betis se ha mostrado relativamente fiable como local y que, por contra, el Elche no ha enseñado el mismo poderío en sus visitas que en el estadio Martínez Valero, aunque el cambio de torneo dan otras connotaciones a la cita.

El equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini llega con algunas dudas, las que ha generado en los dos últimos partidos, con la goleada encajada (5-1) en el Bernabéu ante el Real Madrid y tras no pasar del empate (1-1) el pasado sábado en el campo del colista Oviedo.

Ahora, de nuevo como local, espera que se revierta la situación, aunque el chileno salió de Oviedo, además de con un mal resultado, con tres lesionados que no podrá estar ante el Elche, entre ellos el máximo goleador del equipo, el colombiano Cucho Hernández.

También acabaron con dolencias en el Carlos Tartiere y serán baja el lateral derecho Ángel Ortiz y el lateral izquierdo dominicano Júnior Firpo, quieres se unen en la enfermería al capitán de la plantilla, Francisco Alarcón 'Isco', que no jugará al menos hasta comienzos de febrero debido a una lesión de tobillo.

De última hora se ha unido a la lista de lesionados otro lateral derecho, Héctor Bellerín, quien este martes no se entrenó con sus compañeros en la ciudad deportiva por una dolencia muscular y que no podrá estar tampoco ante el Elche, por lo que deberá ser Aitor Ruibal el que ocupe esa plaza.

Estas ausencias se suman a los dos marroquíes del equipo, el centrocampista Sofyan Amrabat y el lateral izquierdo Abde Ezzalzouli, ambos con su selección hasta el próximo fin de semana en la Copa del África de la que son anfitriones.

Pellegrini, aunque algo condicionados por las numerosas bajas, intentará rotar en la plantilla para distribuir minutos entre las competiciones, por lo que parece seguro que uno de los que jugará será Adrián San Miguel, que ha sido el portero en las anteriores eliminatorias de Copa.

El Elche, por su parte, afronta la eliminatoria ante el Real Betis con ilusión y confianza a pesar de las importantes bajas, sobre todo en la delantera, del potencial del rival y de contar con el factor campo en contra.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, no podrá contar con los dos máximos goleadores del equipo, el portugués André da Silva y Rafa Mir, lesionados ambos, ni con el central Pedro Bigas, clave en el sistema defensivo.

Tampoco estará en Sevilla Héctor Fort, operado hace dos semanas de una lesión en el hombro, por lo que el entrenador tendrá que completar su convocatoria con algunos jugadores del filial como Ali Houari o Nico Salvador.

Sarabia apostará por un once 'competitivo', con menos rotaciones que en anteriores eliminatorias coperas, en el que sólo tiene garantizada la titularidad en la portería el argentino Matías Dituro, al que 'rodó' el sábado en el choque liguero ante el Valencia.

Jugadores como Diaby, Josan, Fede Redondo o Mendoza, con poco protagonismo en LaLiga, tendrán oportunidad de reivindicarse en un encuentro de máxima exigencia, así como el joven Adam Boayar.

El objetivo del equipo ilicitano es plantear un partido largo e incómodo para que el Betis, gran favorito en la eliminatoria, pueda acusar la presión de no poder fallar ante su afición.

Betis: Adrián San Miguel; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Deossa, Altimira; Antony, Fornals, Riquelme; y Bakambu.

Elche: Dituro; Álvaro Núñez, Diaby, Affengruber, Pedrosa; Josan, Fede Redondo, Diangana, Rodrigo Mendoza; Adam Boayar y Álvaro Rodríguez.

Árbitro: Jesús Gil (Comité Extremeño).