Tebas: "Cuando el Barça deja la Superliga, vuelve la presión del Real Madrid: es coacción"

"El caso Negreira esta judicializado pero no por el real madrid, fuimos los primeros en ello, que casualidad que cuando el Barça se sale de la Superliga vuelve el ataque judicial del Real Madrid, eso se llama coacción" señaló Tebas en un desayuno de Europa Press.

El presidente de LaLiga califícó la relación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de "institucional": "Se quiere destruir el fútbol y cambiar lo que entendemos. O estás con él o contra él y no es un tema personal, me resultaría mas cómodo llevarme bien con él e ir al palco todos los fines de semana. No tendría que aguantar todo lo que se dice de mí".

"Florentino dijo que el caso Negreira fue el caso mas grave del fútbol español y no es verdad, fue la compra y amaño de partidos del 2008 al 2013 y eso terminó. Su postura fue la de mirar a otro lado" añadió Tebas.

Javier Tebas analizó el papel del FC Barcelona y Real Madrid en el caso Negreira además de hablar sobre la relación entre ambos clubes: "Si las relaciones están rotas por la Superliga me alegro, en el proceso Negreira no se han acreditado pagos ni compras a árbitros sino al presidente del CTA que también es muy grave, si alguien se pudiese quejar de los arbitrajes no serían los dos grandes clubes de España".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, el presidente de LaLiga recordó la postura del Real Madrid ante el acuerdo de inversión de CVC en la competición: "Cuando hicimos el tema del CVC en agosto del 2021, el Real Madrid sacó una nota diciendo que ejercerían acciones civiles y penales contra mi y Javier de Jaime, presidente del CVC, era la amenaza para intentar que nos echásemos atrás".