Tebas, incrédulo ante el cese de Xabi Alonso: "Ha cogido en fuera de juego a todos"

Al día siguiente de que el FC Barcelona le ganase la Supercopa de España al Real Madrid por 3-2, el club blanco hizo oficial el cese de Xabi Alonso como entrenador del equipo, noticia que ha sorprendido a Tebas.

"He leído que era de mutuo acuerdo por un lado, luego he oído que era un cese. Lo que sí puedo decir es que nos ha cogido en fuera de juego a todo el mundo ya que parecía que salía reforzado de la Supercopa, por lo que decían los portavoces del Real Madrid" señaló el presidente de LaLiga en un desayuno deportivo de Europa Press.

"Es un momento complicado, si el Madrid lo ha tenido que hacer, tendrá razones para tomar este tipo de decisión", añadió.

"No sé si es una batalla perdida, pero el Madrid habrá estudiado el asunto, se habrá equivocado en algún segundo ,pero no ha perdido la batalla" señaló a los medios acerca de la decisión del club que preside Florentino Pérez.

