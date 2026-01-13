Xabi Alonso-Arbeloa, una relación de amistad inquebrantable

"No se ha puesto nada por delante de nada, él me ha deseado lo mejor, igual que si fuese al revés le hubiese deseado lo mismo. Tenemos una relación de amistad que está por encima de muchísimas cosas", aseguró en su comparecencia ante los medios.

En la tarde del lunes, tras la reunión en la que la directiva del Real Madrid comunicó a Xabi Alonso su destitución y a Álvaro Arbeloa su paso al primer equipo, los dos charlaron en una llamada telefónica.

"Hablamos ayer un buen rato", confesó Arbeloa. "Me deseó lo mejor, yo también a él porque es un grandísimo entrenador y le va a ir muy bien en el futuro. Vamos a estar juntos siempre como hemos estado en los últimos años".

"Cuando por la tarde me comunican que han llegado tanto Xabi como el club, de mutuo acuerdo, a separar sus caminos, y querían que tomase la responsabilidad del puesto del primer equipo, evidentemente hablé con Xabi. Se sabe la amistad que me une con él, lo mucho que le quiero y eso, es y seguirá siendo mutuo", añadió.

Arbeloa no desveló ningún detalle de la larga charla que mantuvo con Xabi, ni las cuestiones del primer equipo que ya conocía por la comunicación diaria que mantenían cuando eran técnicos del primer equipo y el Castilla. "Lo que hablé con Xabi queda entre los dos".