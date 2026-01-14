1-3. Bayern se impone en Colonia y sigue sin perder en la Bundesliga

Con 47 puntos y un balance de goles de 66 a favor y 13 en contra, el Bayern ha completado además la mejor primera ronda de la historia de la Bundesliga.

El Colonia logró causarle problemas al equipo muniqués y tuvo la primera ocasión clara en los pies de Said El Mala con un remate a quemarropa ante el que Manuel Neuer reaccionó con un buen despeje con el pie; antes de ponerse en ventaja, con un gol de contragolpe de Linton Maina en el 41 con un remate desde la media luna.

El Bayern era el equipo que tenía la pelota y generaba llegadas. El meta del Colonia, Marvin Schwabe, evitó el gol bávaro en el 21, el 24 y el 34, con buenas paradas ante sendos remates de Hiroki Hito, Michael Olise y Serge Gnabry.

Pero el Colonia se mostraba muy atento en las pelotas dividas y buscaba el contragolpe prácticamente en cada recuperación de pelota, como sucedió con el gol de Maina.

El empate llegó en el quinto minuto del tiempo añadido antes del descanso -hubo que reponer once minutos por una interrupción por bengalas- y fue marcado por Gnabry, de fino remate desde un ángulo cerrado por encima de Shwabe.

La jugada la inició Neuer, la siguió Leon Goretzka y el último pase, ya dentro del área, fue de Olise.

El segundo tiempo tuvo la misma tónica del primero, con posesión del Bayern y contragolpes peligrosos del Colonia. En uno de ellos, en el 56, Minjae Kim evitó en el último instante el remate de Kaminski.

Adelante, el Bayern insistía ante un Colonia muy bien parado que lograba permanente doblar a Olise con lo que le restaba peligrosidad.

La resistencia del Colonia se quebró en una jugada de estrategia, en un saque de esquina cobrado en corto desde la izquierda en el que Luis Díaz metió el balón al segundo poste desde donde Ito lo devolvió al centro para que Minjae Kim marcara de cabeza.

La sentencia llegó en el minuto 84 en una jugada iniciada por Harry Kane con un pase a Luis Díaz desde su propio campo. El colombiano entró en el área y la tocó para que Lennart Karl definiera de pierna zurda.

1: Colonia; Schwabe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkakar; Thielmann (Niang, 86), Krauss, Kaminski, Lund (Johanesson, 78); Maina (Schenten, 67) , Ache (Bulter, 78), El Mala (Waldschmidt, 78).

3: Bayern; Neuer; Laimer, Minjae Kim, Tah (Upamecano, 68), Ito; Goretzka, Pavlovic; Olise (Bischof, 82), Gnabry (Karl, 68), Luis Díaz; Kane,

Goles: 1-0, min 41, Maina. 1-1, min 45+, Gnabry. 1-2, Minjae Kim, 71. 1-3, min 84, Karl

Árbitro: Patrick Ittrich. No mostró tarjetas.

Incidencias: partido de la jornada de la Bundesliga disputado en el Rhein Energie Stadion de Colonia.