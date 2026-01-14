Betis y Elche se van al descanso con empate (0-0) en un partido equilibrado en Copa

Sevilla (España), 14 ene (EFE).- El Betis y el Elche empatan a cero al descanso del partido que disputan este miércoles en el estadio La Cartuja, eliminatoria a encuentro único de los octavos de final de la Copa del Rey de España que en su primera mitad ha estado muy equilibrada y sin grandes ocasiones de gol en ambas porterías.