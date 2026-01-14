14 de enero de 2026 - 17:55
El Alavés y el Rayo dejan todo abierto para la segunda parte (0-0) en Copa del Rey
Vitoria (España), 14 ene (EFE).- El Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano han dejado todo abierto para la segunda parte, después de una primera mitad en la que apenas han generado ocasiones y han acabado con un 0-0 en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol.
Los locales han estado mejor en la primera media hora, con Calebe muy activo, pero se han igualado las fuerzas con los cambios de Íñigo Pérez antes del descanso y Raúl Fernández ha aparecido para evitar el primer gol de Fran Pérez en la mejor jugada de los madrileños.