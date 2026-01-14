El Fafe, un 'tercera', elimina al SC Braga (2-1) y pasa a semifinales en Copa de Portugal

El Fafe, que milita en la tercera liga portuguesa, consiguió alcanzar la penúltima ronda de la competición tras eliminar a todo un 'primera', actualmente clasificado en quinta posición en la máxima categoría del fútbol local, y que partía como favorito en esta eliminatoria.

El primer gol llegó en el minuto 42 cuando el portugués Joao Virgario hizo un pase al hueco a Joao Santos, que entró dentro del área y remató con contundencia batiendo al portero rival, Thiago Sá, por el centro de la meta.

La segunda parte empezó con la jugada polémica de una posible mano del español Gabriel Martínez, jugador del Braga, pero finalmente el árbitro, Jose Costa, después de revisar la jugada en el VAR no pitó penalti a favor del Fafe y reanudó el juego.

Aunque no cesaron los intentos por parte del Braga, en el minuto 69, Mario Dorgeles tuvo una ocasión de las más claras del partido. Tan sólo un minuto después, fue el brasileño Carlos Daniel quien anotó desde media distancia, tras recibir un pase y conectar un disparo raso por el centro que el portero rival no pudo detener.

En el tiempo añadido, los jugadores del español Carlos Vicens apretaron a la defensa rival hasta que el marfileño Mario Dorgeles puso el 2 a 1 en el marcador tras un disparo por la esquina derecha, pero no quedaba tiempo para más.

Finalmente, el Fafe consiguió eliminar al Braga en un partido donde todas las localidades estaban vendidas y con más de seiscientos aficionados rivales en el estadio Parque Municipal dos Desportos.