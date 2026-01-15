Douglas Costa, a un paso de un equipo de Serie D para después firmar por el Al-Ittifaq

La operación, desvelada este jueves por medios italianos, comprendería un fichaje de seis meses por el equipo italiano de Serie D que pelea por el ascenso.

El futbolista brasileño, de 35 años y libre tras su última experiencia en Australia con el Sydney FC, estaría en Verona (norte) en esta segunda mitad de campaña para colocar al equipo en un posición muy favorable en la pelea por alcanzar la Serie C.

Terminada la temporada, Costa pondría rumbo a Dubai, donde ficharía por el Al-Ittifaq emiratí en el que el mismo Pietro Laterza, propietario del Chievo Verona, es presidente.

Por el momento, el club emiratí no cuenta con espacio para otro extracomunitario, de ahí el puente con el combinado italiano que, además, le permitirá ponerse a punto tras meses alejado del fútbol.

En el Al-Ittifaq coincidiría con el italiano Mario Balotelli, fichado hace apenas unos días.

Douglas Costa cuenta en su palmarés con tres Bundesligas, una Copa de Alemania, una Supercopa de Alemania y un Mundialito de clubes cosechado con el Bayern; tres 'Scudetti', una Copa Italia y una Supercopa Italia con el Juventus Turín; y con cinco ligas ucranianas, tres Copas de Ucrania y otras tres Supercopas de Ucrania con el Shakthar Donestk.

Además, en Brasil logró la Recopa Sudamericana con el Fluminense y el Sudamerica Sub-20 con Brasil.

Jugó en otros dos clubes: Los Angeles Galaxy etsadounidense y Gremio brasileño.