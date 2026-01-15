El entrenador del Atalanta confirma fichaje Raspadori: "Es un jugador que eleva el nivel"

"Es un gran futbolista que ha completado la línea ofensiva y eleva el nivel de la plantilla. Siempre me ha gustado mucho y el club, que es muy ambicioso, ha conseguido traerlo a Bérgamo", declaró el técnico en rueda de prensa, confirmando así el fichaje.

"En ataque somos muy fuertes. Con la llegada de Raspadori, tenemos muchas opciones tácticas con jugadores Samardzic, De Ketelaere, Maldini, Lookman y Krstovic, que lo está haciendo muy bien", añadió Palladino.

Falta el anuncio oficial de ambos clubes, pero Raspadori ya está en Italia y pasó las pertinentes pruebas médicas: "Estoy muy contento y muy motivado", dijo el propio futbolista en su llegada a Italia a los medios italianos presentes en el aeropuerto.

Raspadori llegó a la 'Dea' después de varios días de negociaciones con el Roma que no llegaron a buen puerto. El internacional italiano prefirió un equipo que participa en Liga de Campeones para asegurarse un puesto en la lista de Italia en caso de que la 'Azzurra' clasifique al Mundial 2026.

En el Atlético de Madrid fue un recurso puntual. De sus 15 partidos jugados, solo cuatro fueron de titular (en el 5-1 ante el Eintracht Fráncfort, en el 2-3 contra el Atlético Baleares, con un gol en cada uno de ellos; en el 3-2 en Liverpool y en el 1-1 en Mallorca). Solo jugó de inicio uno de los últimos 18 encuentros disponible para Diego Simeone.