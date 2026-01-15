Luis Enrique, abierto a reforzar el equipo en invierno "sin precipitación"

"Claro que estamos abiertos" a recibir fichajes, aunque "eso no está ligado a la derrota" contra el París FC, dijo el entrenador en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Lille, adelantado a este viernes para disputar la semana próxima la Liga de Campeones.

"Lo que hemos visto es muy positivo; estamos abiertos sin ninguna precipitación", agregó el entrenador.

Por ahora el PSG no parece haber hecho ofertas en el mercado invernal de fichajes, pese a que los resultados del equipo son peores que en la última temporada y encadena dos partidos sin ganar, lo que le ha hecho perder el liderato de la liga y caer en dieciseisavos de la Copa.

La prensa francesa pone el acento en la necesidad de apuntalar la defensa y reforzar el centro del campo, al tiempo que constata que el sector ofensivo es menos eficaz que durante todo 2025, cuando alzaron la Liga de Campeones por vez primera en su historia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a ello, Luis Enrique rechazó las críticas y aseguró "no entender a quienes dudan" de un equipo que ha sido capaz de demostrar un nivel muy elevado.

"¿Alguien pensaba que íbamos a ganar todos los partidos, todos los títulos? Hay que dar valor a lo que hemos logrado", aseguró el entrenador, que reiteró que ante el París FC fallaron muchas ocasiones.

Aunque señaló que querían seguir adelante en Copa de Francia, reconoció que la eliminación les va a dar algo de oxígeno para los próximos meses, una forma de fortalecer el estado de forma de sus jugadores.

"Cuando juegas muchos partidos es una manera de estar a punto físicamente, pero también hay un riesgo de lesión. Con menos partidos vamos a tener que gestionar la temporada de forma diferente, pero es algo que sabemos hacer", indicó.