Matías Almeyda recupera al chileno Suazo para el partido contra el Elche

El capitán de la selección chilena ya trabajó en la tarde martes parcialmente con sus compañeros, tras varias semanas de baja por una lesión muscular, y este jueves lo hizo en la ciudad deportiva completamente integrado al grupo, en el que no estuvieron el delantero chileno Alexis Sánchez y el centrocampista suizo Djibril Sow, quienes realizaron trabajo específico en el gimnasio, informó el club en un comunicado.

El Sevilla está ahora a la espera del regreso de los delanteros nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, quienes el miércoles perdieron, tras empatar a cero, en la tanda de penaltis ante la anfitriona Marruecos una de las semifinales de la Copa de África.

Los dos jugadores no concluyen aún su participación en el torneo, ya que deben disputar el próximo sábado a las 17.00 horas el partido por el tercer puesto frente a Egipto en el Estadio Mohammed V de Casablanca, por lo que existe la posibilidad de que puedan ser incluidos en la convocatoria para la cita del lunes en el estadio Martínez Valero.

Para la anterior jornada, el preparador del equipo, el argentino Matías Almeyda, tuvo las bajas, además de la del ya recuperado Suazo, las de mediapunta Alfon González y el central César Azpilicueta, quienes siguen sus procesos de rehabilitación de sus dolencias.

A ellos se unió en la cita ante el Celta el extremo suizo Rubén Vargas, que apenas estuvo seis minutos en el campo en su reaparición después de cerca de dos meses lesionado y que sufre una nueva dolencia en el bíceps femoral del muslo izquierdo, la misma zona que se dañó a finales de noviembre y que le mantuvo todo ese periodo de baja.

A estos jugadores se une como baja para el próximo lunes el central brasileño Marcao Teixeira, quien cumplió ante el Celta el segundo partido de sanción de los seis con los que fue castigado tras su expulsión hace tres jornadas en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.