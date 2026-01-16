Arteta ensalza a Zubimendi: "Tiene el respeto de todos"

"Estoy muy contento con su adaptación al club. Cuando hablas a cualquier miembro del equipo, del cuerpo técnico o a algún jugador, siempre te contestan con una sonrisa y te dicen algo positivo de él", contó Arteta este viernes en rueda de prensa.

El centrocampista español, que llegó de la Real Sociedad este verano, se ha convertido en pieza clave del esquema de Arteta y es titular indiscutible en las alineaciones del vasco, además de ser el mejor fichaje de los 'Gunners' de cara a esta temporada.

"Se ha ganado el respeto de todo el mundo muy, muy rápido. Es muy humilde, siempre concentrado y con mucha regularidad. Y además, ha sorprendido a muchos con su habilidad para atacar el área", ha destacado.

En los 28 partidos que ha disputado, Zubimendi ya ha anotado cuatro goles, lo que iguala su mejor temporada goleadora en la Real Sociedad, pero aún con cinco meses de competición por delante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy