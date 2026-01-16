Castro admite que cualquiera puede salir y dice que si se va Arriaga no tienen que fichar

"Para Kervin, o para otros, el mercado está abierto para salir y para entrar. Así es el mercado. Si llega una oferta buena para el club, el club lo hará y si piensa que no es lo mejor, no lo hará. De momento, Kervin está normal. La semana que viene puede ser otro", dijo Castro, que dijo no haber hablado con el jugador de esa situación, pero sí del mercado con el máximo accionista Jose Danvila.

"Si digo todo lo que hablamos pensaréis que se van a ir todos y que va a venir una plantilla nueva. Estamos listos para todas las posiciones no es solo por Arriaga. Si mañana dan 20 millones por el entrenador, tendrán que cambiar porque es posible que me vendan", ejemplificó.

Castro dijo que "si hay alguno que sale", según qué posición ocupe "puede que entre alguno" pero que no en todas las demarcaciones. "Si va a salir Kervin, en este momento tenemos jugadores suficientes en el medio campo, pero si hay una oportunidad lo haríamos. Tenemos a Ugo (Raghouber), Oriol Rey) y (Unai) Vencedor que pueden jugar en esa posición", apunto.

"El mercado nos va a dar oportunidades para reforzar. Han venido Paco (Cortés) y Ugo (Raghouber) y no sabía que iban a ser los primeros. Para salir, depende de lo que pase, de si hay buenas propuestas y son buenas para el club van a salir. Si pensamos que hay un jugador que no va a jugar mucho también puede salir. Tenemos que estar atentos a todo", señaló.

El técnico dijo que participa en las decisiones del club y puso el ejemplo de la situación de Etta Eyong y Arriaga, ambos con pretendientes.

"Etta es un jugador muy bueno, si se puede quedar nos quedaremos, como Arriaga, pero depende de todo lo que va a pasar. No puedes decidir lo que el mercado te va a dar. En el fútbol no hay nada imposible. En este momento sé cuál es el objetivo del club, pero mañana puede cambiar. Son muy pocos los clubes en el mundo que pueden decir no sale ningún jugador", concluyó.