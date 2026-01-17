1-0. El Lens pone cerco al liderato

El cuadro de Pierre Sage sacó adelante un nuevo partido. Sigue en la cima una jornada más. Acabará la decimoctava en el primer puesto de la tabla con un punto de renta sobre el PSG.

El Lens ya lleva ocho victorias seguidas en la Ligue 1. Nueve si se incluye la de la Copa del pasado miércoles.

Sufrió, no obstante, para tumbar al Auxerre en el Estadio Bollaert-Delelis. Pudo ser un triunfo claro, más amplio. Pero fue sufrido, reducido al tanto anotado por Said en el minuto 65, cuando aprovechó un gran pase filtrado de Malang Sarr para batir a Donovan Leon, que había sostenido a los visitantes.

Recupera el liderato el Lens con un punto de ventaja sobre el PSG mientras el Auxerre, penúltimo, en descenso, encajó su tercera derrota seguida.

