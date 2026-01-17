El Albacete regresa con euforia a su realidad liguera ante un Cádiz en racha

El Albacete vuelve a la realidad liguera con la euforia desatada en el vestuario y entre la afición tras eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey. En el grupo esperan que es sirva de estímulo pero que no les distraiga de su verdadero objetivo, que es el de separarse de la parte caliente de la clasificación.

El equipo manchego quiere comenzar la primera vuelta con un triunfo que lo aleje de la zona de descenso, que tiene a tan solo un punto de distancia tras acumular una racha negativa que le ha llevado a únicamente ganar un partido en las últimas siete jornadas.

Alberto González, entrenador del conjunto albaceteño, aseguraba en la conferencia de prensa previa al encuentro que desde el jueves ya han puesto “el foco” en preparar el enfrentamiento con el propósito de “reducir” las opciones de su rival y “potenciar” aquello que “sabemos hacer bien”.

Las dudas del central Jon García y del centrocampista Puertas, incluso de Jesús Vallejo, que no pudo jugar ante el cuadro merengue por molestias musculares, determinarán un once inicial donde tampoco estará el delantero Higinio por lesión.

Formarán parte de la convocatoria las últimas incorporaciones del mercado invernal: el atacante Obeng y el centrocampista Cedeño, que se esperan ofrezcan más alternativas al preparador malagueño del Albacete.

Es probable que regresen al once titular jugadores importantes que no salieron del inicio ante el Real Madrid en el torneo del K.O. como el mediocentro Riki, el polivalente Agus Medina o el habilidoso extremo Víctor Valverde.

El Cádiz, por su parte, visita al Albacete con la intención de aprovechar la euforia del rival para consolidar las sensaciones positivas que le han propiciado los últimos resultados, con diez puntos sumados de doce posibles, merced a tres victorias y un empate en sus cuatro partidos más recientes.

El conjunto amarillo, que ha pasado la semana sexto en la tabla con 34 puntos, igualado con el Deportivo -quinto-, pretende mantener la línea competitiva estable que viene mostrando a domicilio a lo largo de la temporada, con solo dos derrotas en una decena de desplazamientos, para afianzarse en los puestos de la fase de ascenso a Primera.

A nivel táctico, el Cádiz mantiene su identidad, basada en el orden defensivo y la intensidad, para buscar aprovechar las transiciones rápidas y el balón parado como vías principales de generación ofensiva. Gaizka Garitano ha insistido esta semana en afinar la presión tras pérdida y en mejorar la circulación del balón en campo contrario, un aspecto clave para ganar presencia ofensiva fuera de casa.

El entrenador cadista mantiene las bajas por lesión del central serbio Bojan Kovacevic y del extremo Jesús Fernández 'Suso', dos futbolistas vertebrales en su sistema de juego, a los que se une el pivote defensivo Moussa Diakité, sancionado por acumulación de amarillas y al que Garitano deberá suplir por un jugador no habitual en esa posición.

Varios futbolistas del Cádiz atraviesan un buen momento de forma, con liderazgo y regularidad en sus respectivas posiciones, casos del portero hispanobrasileño Víctor Aznar, el lateral uruguayo Brian Ocampo o el ariete Álvaro García Pascual.

La competencia interna con la llegada de los fichajes invernales, sobre todo el delantero jerezano Antoñito Cordero, ha elevado el nivel de exigencia para permitir al técnico vasco contar con alternativas en el once.

Albacete: Mariño, Gámez, Pepe Sánchez, Neva, Dani Bernabéu, Agus Medina, Riki, Javi Villar, Víctor Valverde, Capi y Jefté.

Cádiz: Aznar; Carcelén, More, Recio, Climent; Álex Fernández o Joaquín, Ortuño, De la Rosa o Cordero, Ocampo; Dawda, García Pascual.

Árbitro: Saúl Ais (Comité valenciano).