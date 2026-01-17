El mejor Celta busca romper el maleficio de Giráldez con el Rayo de Íñigo Pérez

La pasada temporada, el Rayo se llevó los dos enfrentamientos contra el Celta, ambos por dos goles a uno. Y firmaron tablas (1-1) en el que protagonizaron en la quinta jornada del presente curso liguero, después de que Jorge de Frutos neutralizase el tanto inicial de Borja Iglesias.

Entre los equipos a los que Giráldez se ha medido cuatro veces en Primera División, solo hay otro al que nunca ha vencido, el Atlético de Madrid del argentino Diego Pablo Simeone, con el que también lleva dos derrotas y otros tantos empates.

Celebrar ese triunfo ‘imposible’ para Giráldez es el reto de los celestes, que vienen de firmar la mejor primera vuelta a domicilio en la historia del club en Primera, en lo que ha influido notablemente su mejoría defensiva. El rumano Ionut Radu ha encajado solo dos goles en los últimos siete partidos ligueros.

Con el decisivo duelo europeo ante el Lille a la vuelta de la esquina, el técnico celeste podría realizar alguna rotación en su once, al que apuntan jugadores como Sergio Carreira, Williot Swedeberg y Pablo Durán. El mediocentro Ilaix Moriba, que se perderá el duelo contra el Lille por sanción, se mantendrá en la medular, donde Hugo Sotelo podría entrar por la ausencia de Fran Beltrán, al que Giráldez descartó ante su inminente salida al Girona.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que llega a este partido en Balaídos tras caer eliminado en octavos de final de la Copa del Rey contra el Alavés hace solo tres días. La derrota, pese a que ha hecho daño al equipo, le puede venir bien para centrarse en los dos principales objetivos de la temporada. Uno, clave, la salvación en Primera, y el otro llegar lo más lejos posible en la Liga Conferencia, competición en la que ya está en octavos.

La victoria de la pasada jornada frente al Mallorca, la primera tras ocho sin hacerlo, ha permitido al equipo vallecano pasar la semana a cinco puntos del descenso, una renta que espera ampliar con un resultado positivo en Balaídos.

Para este partido, Iñigo Pérez cuenta con numerosas bajas. No están disponibles, por sanción y lesión, los laterales derechos Iván Balliu y Andrei Ratiu, los centrocampistas Oscar Valentín, Unai López y Pathé Ciss, los centrales Abdul Mumin y Luiz Felipe y el delantero Sergio Camello.

La baja más sensible está en el carril derecho ya que ninguno de los dos laterales derechos de la plantilla están disponibles. Esta circunstancia obliga a Iñigo Pérez a tener que buscar soluciones y que otro jugador tenga que reconvertirse. No ha querido dar pistas pero una de las opciones es que Pep Chavarría o el uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino, los dos zurdos, jueguen a pierna cambiada.

En la delantera la duda reside también sobre quién será el elegido para liderar el ataque, ya que tanto el brasileño Alemao, el angoleño Randy Nteka y el español Carlos Martín, cedido por el Atlético de Madrid en este mercado de invierno, tienen opciones.

Celta de Vigo: Radu; Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Moriba, Sotelo, Carreira; Williot, Pablo Durán, Borja Iglesias.

Rayo Vallecano: Batalla; Chavarría, Lejeune, Mendy, 'Pacha' Espino; Pedro Díaz, Gumbau; Isi, De Frutos, Álvaro; Carlos Martín o Nteka.

Árbitro: Mateo Busquets (Comité balear).